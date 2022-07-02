Лукашенко выступил с громкими заявлениями
Вооруженные силы Украины несколько дней назад пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко. Заявления президента Беларуси комментирует «Коммерсант».
По его словам, все ракеты были перехвачены. Президент Лукашенко также сообщил, что дал приказ военным «взять под прицел» центры принятия решений «противников Минска». И заявил, что Беларусь пытаются втянуть в войну в Украине, но этого не будет.
«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», - сказал Александр Лукашенко.
«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину», - сказал Лукашенко, добавив, что «они были бы рады», если бы белорусская армия вошла на территорию Украины.
«Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», - подчеркнул он.
Александр Лукашенко сказал, что Россия и Беларусь должны «быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада». Лукашенко также заявил, что НАТО и Евросоюз «заинтересованы в новых провокациях» против России и Беларуси. По его словам, они заинтересованы, чтобы «война продолжалась» и «не было дела до других точек в мире». «И самое главное: через Россию подобраться к главному сопернику - Китаю», - заявил Лукашенко.