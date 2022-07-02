Лукашенко выступил с громкими заявлениями

По его словам, все ракеты были перехвачены. Президент Лукашенко также сообщил, что дал приказ военным «взять под прицел» центры принятия решений «противников Минска». И заявил, что Беларусь пытаются втянуть в войну в Украине, но этого не будет.

«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», - сказал Александр Лукашенко.

«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину», - сказал Лукашенко, добавив, что «они были бы рады», если бы белорусская армия вошла на территорию Украины.

«Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», - подчеркнул он.

Александр Лукашенко сказал, что Россия и Беларусь должны «быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада». Лукашенко также заявил, что НАТО и Евросоюз «заинтересованы в новых провокациях» против России и Беларуси. По его словам, они заинтересованы, чтобы «война продолжалась» и «не было дела до других точек в мире». «И самое главное: через Россию подобраться к главному сопернику - Китаю», - заявил Лукашенко.