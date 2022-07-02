Генри Киссинджер: Израиль выдержит только один удар

Мир на Ближнем Востоке не будет достижим до тех пор, пока Иран не прекратит свою ядерную программу, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом пишет израильский 7-й канал.

В интервью британскому журналу Spectator 99-летний Киссинджер резко отозвался о ядерной сделке с Ираном 2015 года, назвав соглашение, заключенное администрацией Обамы, «неадекватным» и «опасным», если оно будет повторно заключено Соединенными Штатами.

Киссинджер отметил, что опасается, что наращивание Ираном ядерного оружия неизбежно приведет к реакции Египта, Саудовской Аравии и особенно Израиля.

«Теперь проблема с текущими ядерными переговорами заключается в том, что очень опасно возвращаться к соглашению, которое изначально было неадекватным, - модифицировать его в направлении, которое сделает его явно более терпимым для противника», - сказал он.

«Итак, все проблемы, которые у меня были с первоначальным соглашением, у меня будут теперь. Я еще не видел условий, но действительно нет альтернативы ликвидации иранских ядерных сил».

Киссинджер добавил: «Нельзя добиться мира на Ближнем Востоке с ядерным оружием в Иране, потому что до того, как это произойдет, существует высокая опасность упреждающего удара со стороны Израиля, потому что Израиль не может ждать средств сдерживания. Он может позволить себе только один удар по себе. Это неотъемлемая проблема кризиса».