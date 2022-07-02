Израиль сбил три беспилотника «Хезболлы»

Израильские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата, запущенных ливанской группировкой «Хезболла» в направлении Израиля над Средиземным морем. Об этом сообщили «Детали».

Один из БПЛА был сбит самолетом F-16, два других - морским зенитно-ракетным комплексом средней дальности «Барак-8», который разработан на базе «Железного купола» и предназначен для использования с кораблей.

Как пояснили в пресс-службе Минобороны Израиля, предварительное расследование показало, что беспилотники не представляли опасности для Израиля во время всего полета над Средиземным морем и были запущены «Хезболлой», вероятно, для того, чтобы пролететь над газовой платформой «Кариш» в пропагандистских целях.

Израильские военные не позволили беспилотникам приблизиться к платформе и уничтожили их на подлете.