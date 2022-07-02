Кузен генерала Айдамирова торговал постами в МЧС haqqin.az из зала суда
Давид Айдамиров, двоюродный брат генерала в отставке Яшара Айдамирова, пользовался именем своего родственника и обманывал людей, обещая трудоустроить их в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Дело слушалось недавно в Сумгаитском городском суде, где Давида Айдамирова признали виновным в совершении мошенничества.
Согласно материалам уголовного дела и заявлениям, сделанным в суде, жертвами мошенничества Давида Айдамирова стали жители Губа-Гусарского региона. Намекая на «надежные» связи в руководстве МЧС, он неизменно напоминал, что является близким родственником Яшара Айдамирова, генерал-лейтенанта азербайджанской армии в отставке и бывшего командира корпуса.
Давид Айдамиров признал себя виновным по предъявленным обвинениям, подтвердив, что обещал двум лицам устроить на работу их сыновей, за что получил от них, соответственно, 6 000 и 8 000 манатов.
«Мой знакомый Кямран попросил меня помочь сыну его приятеля Малуддина Зауру устроиться на работу. Я попросил за это 6 050 манатов. Малуддин согласился», - признался Айдамиров в своих показаниях.
По словам обвиняемого, 13 мая 2016 года ему позвонил Малуддин, сказал, что деньги у него, после чего передал их Айдамирову в Гусаре. Через неделю сын Малуддина Заур передал Айдамирову свое удостоверение личности, копию военного билета и другие документы. Айдамиров заверил его, что отправит документы в МЧС по почте. На самом же деле никаких документов обвиняемый не отправлял, а полученные от Малуддина деньги потратил на собственные нужды.
В сентябре 2019 года Айдамиров познакомился с директором одной из сельских школ Гусарского района по имени Шейда, от которого получил 8 000 манатов за трудоустройство в МЧС его сына Матлаба. Обещание свое обвиняемый также не выполнил, а деньги потратил на себя.
В конце 2020 года Шейда и члены его семьи потребовали от Айдамирова вернуть деньги, позже обратились в полицию.
Все жертвы мошенника заявили, что деньги им вернули, претензий к Айдамирову у них нет.
Отметим, что это не первая судимость Давида Айдамирова. С 2017 по 2020 годы Бакинский военный суд, а также районные суды Губинского и Гусарского районов трижды (!) осуждали его за мошенничество и подстрекательство к взяточничеству. Последнее наказание Айдамиров полностью так и не отбыл.
На этот раз суд приговорил Давида Айдамирова к шести годам лишения свободы с учетом неотбытого наказания.