Давид Айдамиров, двоюродный брат генерала в отставке Яшара Айдамирова, пользовался именем своего родственника и обманывал людей, обещая трудоустроить их в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Дело слушалось недавно в Сумгаитском городском суде, где Давида Айдамирова признали виновным в совершении мошенничества.

Согласно материалам уголовного дела и заявлениям, сделанным в суде, жертвами мошенничества Давида Айдамирова стали жители Губа-Гусарского региона. Намекая на «надежные» связи в руководстве МЧС, он неизменно напоминал, что является близким родственником Яшара Айдамирова, генерал-лейтенанта азербайджанской армии в отставке и бывшего командира корпуса.

Давид Айдамиров признал себя виновным по предъявленным обвинениям, подтвердив, что обещал двум лицам устроить на работу их сыновей, за что получил от них, соответственно, 6 000 и 8 000 манатов.

«Мой знакомый Кямран попросил меня помочь сыну его приятеля Малуддина Зауру устроиться на работу. Я попросил за это 6 050 манатов. Малуддин согласился», - признался Айдамиров в своих показаниях.

По словам обвиняемого, 13 мая 2016 года ему позвонил Малуддин, сказал, что деньги у него, после чего передал их Айдамирову в Гусаре. Через неделю сын Малуддина Заур передал Айдамирову свое удостоверение личности, копию военного билета и другие документы. Айдамиров заверил его, что отправит документы в МЧС по почте. На самом же деле никаких документов обвиняемый не отправлял, а полученные от Малуддина деньги потратил на собственные нужды.