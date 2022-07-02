Президент Узбекистана ввел в Каракалпакстане чрезвычайное положение

"Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Накануне МВД Узбекистана распространило информацию о том, что в столице Каракалпакстана Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в Конституцию страны. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов". В субботу, 2 июля, парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.

"Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в отношении них ведутся следственные действия", - говорилось в заявлении, опубликованном на сайте парламента автономии.