В Офисе Зеленского опровергли сообщения российских СМИ

По состоянию на вечер 2 июля российские войска не захватили Лисичанск (Луганская область). Но ситуация решится в течение ближайших дней, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль, они на южных окраинах Лисичанска. Пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск", - приводит РБК-Украина слова Арестовича.

По его словам, "ситуация действительно стала угрожающей, решится она в течение суток-двух, станет понятно, что там и к чему".

Он также добавил, что в случае захвата города российские войска будут продвигаться суженным фронтом с увеличенной плотностью войск.

Сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что Лисичанск якобы уже полностью захвачен российскими военными.