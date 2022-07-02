Лукашенко заговорил о ядерном оружии

Выступая в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Беларуси, Лукашенко отметил, что эта тема была поднята после того, "как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу", передает Интерфакс.

"Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск никому не угрожает, никого не шантажирует: "Мы свое оружие отдали туда (передали ядерное оружие России), и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал".