Новый премьер обратился к «врагам» Израиля: «Не испытывайте наше терпение»

Премьер-министр Израиля Яир Лапид сделал первое заявление для СМИ после вступления в должность.

«Я обращаюсь ко всем, кто хочет нам зла, от Газы до Тегерана, от берегов Ливана до Сирии. Не испытывайте наше терпение. Израиль сумеет воспользоваться своей мощью в противостоянии с любым врагом», – сказал глава израильского правительства, слова которого приводят израильские СМИ.

Лапид добавил, что Израиль подпишет дополнительные соглашения с арабскими странами: «Мы делаем и продолжим делать все для противостояния иранской ядерной угрозе и попыткам этой страны обосноваться на наших границах».