Палестинцы передадут американцам убившую Ширин Абу-Акле пулю
Палестинская администрация передаст пулю, которая убила журналистку «Аль-Джазиры» Ширин Абу-Акле в Дженине. Об этом сообщают «Детали».
«Мы договорились передать пулю американцам для баллистической экспертизы», - сообщил генеральный прокурор палестинской автономии Акрам аль-Хатиб.
Ширин Абу-Акле погибла от попадания пули в голову во время перестрелки между палестинцами и израильскими военными в Дженине 11 мая. Армия обороны Израиля заявляет, что невозможно с уверенностью установить, кто именно стрелял в Абу-Акле, без баллистической экспертизы пули, извлеченной из ее тела. Палестинская администрация же утверждает, что женщину убили израильские солдаты. Палестинцы отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии. Власти ПА заявили, что не доверяют израильскому расследованию.