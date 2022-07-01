Гендиректор Pfizer заявил о начале новой волны пандемии

Отвечая на вопрос, мог бы он советовать сейчас людям привиться пятой дозой вакцины от коронавируса, Бурла констатировал, что уже можно говорить о новой волне пандемии, но подчеркнул, что в каждой стране действуют свои рекомендации на предмет вакцинации.

"Я всегда с большой осторожностью относился к соблюдению рекомендаций каждой страны и властей, потому что у каждой страны свои уникальные характеристики, и люди, которые отвечают за ситуацию, имеют высокую квалификацию и точно знают, что должно быть сделано. Новая волна пандемии есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу вакцины, а еще у нас прямо сейчас есть омикрон-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти", - передает ТАСС слова гендиректора Pfizer.

Гендиректор Pfizer признал, что "в мире есть большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни". "Но сейчас есть причины, почему мы можем это сделать. Есть очень большой процент вакцинированных людей, и у нас есть методы лечения. Прямо сейчас есть пероральные препараты, которые существенно сокращают вероятность того, что у вас будет серьезное течение болезни. Со всеми медицинскими средствами, что у нас есть, я думаю, что люди могут жить своей жизнью", - резюмировал он.