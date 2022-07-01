Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин

Президент США Джо Байден обратился к владельцам автозаправочных станций с призывом снизить цены на бензин, объяснив это тем, что сейчас «время войны и глобальной опасности».

«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», - написал Байден в Twitter.

Стоимость бензина в США в июне превышала рекордные $5 за галлон. На 2 июля она находится на уровне $4,8 по сравнению с $3,1 в июле 2021 года. Стоимость бензина растет вслед за подорожанием нефти, цена которой значительно увеличилась после введения ограничений против России в ответ на вторжение в Украину.