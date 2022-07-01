Украинцев призвали не забывать: война продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении призвал украинцев помогать армии и не забывать, что война продолжается.

"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась. Она есть! К сожалению, ее жестокость кое-где только нарастает и нельзя о ней забывать, поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время", - передает УНИАН слова украинского президента.

Президент Зеленский также просит украинских граждан постоянно использовать свои контакты из-за границы и информационные возможности, в том числе социальные сети, чтобы распространять правду о войне в Украине.