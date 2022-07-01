Министерство молодежи и спорта в целях развития массовости и популяризации спорта в регионах Азербайджана организовало беспрецедентную акцию.

В субботу в Олимпийском спорткомплексе в Гейгеле прошли показательные баскетбольные выступления, а в Агджабеди свое мастерство продемонстрировали борцы вольного стиля. Ну а сегодня утром примерно в одно и то же время сразу в 27 спортивных объектах страны будут организованы мастер-классы по вольной и греко-римской борьбе, таэквондо, дзюдо, легкой атлетике, футболу, кунг-фу, каратэ, баскетболу, плаванию, гимнастике, боксу, смешанным единоборствам и велоспорту.

Вот уже третью неделю по выходным дням в городах и районах Азербайджана проводятся спортивные мероприятия, рассчитанные на привлечение населения и, в частности, молодого поколения к занятиям спортом.

Утренние мероприятия пройдут в Агдаше, Агдаме, Балакене, Барде, Билясуваре, Бейлагане, Масаллы, Джалилабаде, Физули, Гяндже, Гейчае, Хачмазе, Имишли, Мингячевире, Кюрдамире, Гахе, Газахе, Габале, Гобустане, Гусаре, Саатлы, Сабирабаде, Шагане, Шамкире, Шеки, Ширване, Тертере и Загатале. Добавим сюда также вечерние футбольные выступления в Тертере, которые начнутся в 17:00.

Число городов и районов, в которых проводятся мероприятия, постепенно увеличивается. Если в первый и во второй уик-энды мастер-классы были организованы в 28 городах и районах, то на этот раз охвачены 30 олимпийских комплексов и спортивных объектов по всей стране.

Инициатива Минспорта вызывает большой интерес у местной публики. В некоторых районах и вовсе наблюдается ажиотаж - в зале не бывает свободных мест.

Показательные выступления проводят местные тренеры и их подопечные по тем или иным видам спорта. В будущем планируется приглашение на подобного рода мероприятия известных спортсменов.

Вход на показательные выступления свободный.