Шавкат Мирзиёев: «Почему мне не позвонили? Я же тоже человек...»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в Жокаргы Кенесе (высший государственный представительный орган власти) Каракалпакстана, упрекнул местных депутатов в том, что они сами предложили и одобрили поправки в Конституцию, касающиеся статуса Каракалпакстана, и что не сообщили ему о недовольстве людей, сообщает «Газета.uz».

«У меня небольшая претензия. Вы сами стояли во главе этого, вы сами выступили с инициативой, вы сами подписали, сами выступили и сами одобрили», - сказал президент Узбекистана.

«Я же всегда открыт. Почему не позвонил мне и не сказал, что люди недовольны и так далее? Я же тоже человек. Мне тоже нужен завтрашний день Каракалпакстана, мир Каракалпакстана. Мы проделали такой труд, кому нужно его позорить?», - спросил Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана отметил, что «цель конституционной реформы только в том, чтобы улучшить завтрашнюю жизнь людей. Но если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена».

«Поэтому пусть каждый депутат снова выскажет свои предложения. В статьи 70, 71, 72, 74, 75 [Конституции] ни одно изменение вноситься не будет», - повторил он.