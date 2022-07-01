Американские армяне приехали в Карабах. Куда смотрят миротворцы?

В субботу, 2 июля, армянские СМИ сообщили, что делегация Армянского национального комитета Америки (ANCA) посетила территорию Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и провела ряд встреч, в частности с Давидом Бабаяном, который называет себя «министром иностранных дел Нагорного Карабах а».

Также члены армянской диаспоры встретились с представителями организации по разминированию The HALO Trust.

Отметим, что это не первый случай, когда российские миротворцы, которые находятся на азербайджанской земле для сохранения и укрепления мира, беспрепятственно пропускают граждан иностранного государства на суверенную территорию Азербайджана. Напомним, в конце декабря прошлого года российские миротворцы «не заметили», как бывший кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс незаконно посетила азербайджанские территории, нарушив тем самым суверенитет Азербайджана.

И снова возникает вопрос: как представители армянской диаспоры проехали через Лачинский коридор и куда вообще смотрят российские миротворцы?