Анкара о трех вариантах доставки туркменского газа в Турцию

Прорабатываются три варианта доставки туркменского природного газа в Турцию, подготовительная деятельность в этом направлении подходит к концу, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Anadolu сообщает, что Фуат Октай, заявив, что есть несколько альтернатив для доставки туркменского природного газа в Турцию, сказал: «Мы работаем над тремя альтернативами: использование линии TANAP через Каспий, соглашение SWAP или трубопровод, морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению».

Октай заявил, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.