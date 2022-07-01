Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 11:00

На Кубе скоропостижно скончался человек, которого называли «финансовым царем» и «хозяином острова». Нет, речь идет не о Рауле Кастро, последнем представителе клана революционеров, которому в июне исполнился 91 год. И не о лидере нации, президенте Мигеле Диасе-Канеле. От внезапной остановки сердца скончался 62-летний Луис Альберто Родригес-Кальеха, бывший зять Рауля Кастро и руководитель мощнейшего военно-промышленного консорциума GAESA (Grupo de Administracion Empresarial), который контролирует до 80% всей кубинской экономики. В его ведении все зарубежные инвестиции в страну, строительные компании, гражданская авиация, таможня, портовая инфраструктура, бензоколонки, супермаркеты, система денежных переводов из-за рубежа (эти переводы от кубинских родственников из Майами в течение ряда лет являлись главным источником валюты на острове) и, конечно же, отели. В конце 2021 года у GAESA было больше ста отелей на Кубе, большинство из них были построены 14 международными компаниями, в основном из Испании, Франции и Мексики.

Начиная с 2015 года Bloomberg называет Луиса Альберто «наиболее влиятельным человеком» на Кубе, без участия которого невозможно начать ни один экономический проект. Родригес лично решал, кому из иностранцев дать лицензию на строительство отеля, ресторана или гольф-клуба. Генерал не потерял расположение Рауля Кастро, несмотря на то, что развелся с дочерью последнего, Деборой. Та обвиняла его в многочисленных изменах и в том, что он нередко поднимал на нее руку. Поразительно, но Рауль дал бывшему зятю значительно бОльшую власть, чем собственному сыну, полковнику вооруженных сил Алехандро Кастро Эспину. «Этот человек, которому всецело доверяет клан Кастро, знал в деталях, где находятся абсолютно все экономические ресурсы страны, - говорит руководитель объединения кубинских организаций в США Asamblea de la Resistencia Орландо Гутьеррес. – Его смерть стала настоящим землетрясением для режима». В 2020 году США наложили жесткие санкции на генерала. Было установлено, что GAESA cоздал целую сеть компаний-призраков, которая протянулась от Западной Европы до Гонконга. Газета Miami Herald провела детальное расследование того, как эта структура преодолевает последствия американского эмбарго. Оказывается, центром операций уже в течение 40 лет является маленький Лихтенштейн. Там действует фирма под названием Acemex, которая совершает операции по займу у иностранцев крупных сумм денег, покупает и использует в обход американских санкций десятки судов, которые доставляют на остров химические продукты, горючее и строительные материалы, необходимые для экспорта никеля и развития туристического сектора.

Ну и, конечно, в списке обвинений против Луиса Альберто фигурировало то, что зарабатываемые его консорциумом миллионы долларов идут на укрепление власти на Кубе и борьбу с политическими противниками. Но компания этого человека была не только «кошельком» кубинских властей. На съезде Компартии Кубы в апреле 2021 года Луис Альберто Родригес был избран в Политбюро с очевидной целью – занять место на капитанском мостике после смерти Рауля Кастро. Считалось, что потеснить нынешнего формального лидера – непопулярного и полностью зависимого от клана Кастро Мигеля Диаса-Канеля ему не составит труда. Однако теперь фигуры на политической шахматной доске повалены, и кто на самом деле будет руководить страной в ближайшие годы, непонятно. Внезапная смерть генерала, совсем не старого человека, всегда отличавшегося крепким здоровьем, вызвала новую волну слухов о широкомасштабных чистках в кубинской армии. Не удивительно: только за прошедший год на острове скончался 21 генерал. Среди военачальников были влиятельные генералы, как Франсис Пардо, командующий одной их трех кубинских армий – Восточной. Многие из них были люди в возрасте, которые в 50-е годы прошлого столетия сражались вместе с братьями Кастро в рядах повстанческой армии.