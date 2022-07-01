Россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Вероятно, потом россияне отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться к Славянску и Бахмуту.

Отход украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск мгновенного окружения, украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж у трассы E40 из Славянска в Бахмут.