Россияне захватят Луганщину в ближайшие дни, затем нацелятся на Северск ISW
Россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Вероятно, потом россияне отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться к Славянску и Бахмуту.
Отход украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск мгновенного окружения, украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж у трассы E40 из Славянска в Бахмут.
Украинские войска, вероятно, создадут угрозу российским наземным линиям коммуникации (GLOC), пролегающим от Белгорода к югу Харьковской области, с помощью переданной Западом артиллерии.
Как пишет ISW, украинские контратаки и активность партизан и дальше заставляют российские войска отдавать приоритет оборонным операциям вдоль южной оси.