Мэр Мелитополя раскрыл детали мощного удара ВСУ по базе россиян видео; обновлено
В Мелитополе украинские военные ночью более 30 раз ударили по российской военной базе. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз россиян. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе", - отметил он.
Мэр ожидает большой поток мелитопольцев на эвакуацию.
По его словам, также 2 июля благодаря силам сопротивления российский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов: "Сейчас россияне пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать россияне – бежать из нашего города".
* * * 10:03
В захваченном Мелитополе сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются россияне. Об этом сообщает мелитопольский портал «РИА Мелитополь» и российские СМИ.
По данным "РИА Мелитополь", речь идет о около 15 взрывах в 3 часа ночи и 15 – около 5 утра.
Российские СМИ пишут, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, по предварительным данным, обстреляли микрорайон Авиагородок". Утверждается, что первый обстрел произошел в 3:15, второй – около 5 утра.