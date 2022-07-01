Обстрел Белгорода: есть погибшие и раненые

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде была серия «громких звуков» и предположительно там сработало ПВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23… Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», - отметил Гладков.

Губернатор заявил, что три человека погибли, а пострадали четверо. Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью.