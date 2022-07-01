Россияне закрепляются в районе Лисичанска

Российские войска продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области, административные здания города разрушены полностью. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram.

«Россияне бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, которые они применяют. И это, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами», - отметил глава ОВА.

По словам Гайдая, россияне несут значительные потери, но упорно продвигаются – они закрепляются в городе, а также в Вернекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.