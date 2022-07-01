В Финляндии предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии. С инициативой выступили власти Лаппеенранта.

Они заявили, что готовы для этого выделить местный аэропорт, сообщает издание Yle со ссылкой на мэра города Киммо Ярву.

«Его вполне можно будет использовать, если силы обороны так захотят. Про размещение войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», - уточнил градоначальник.

Южная Карелия — область Финляндии, граничащая с Россией.