Шавкат Мирзиёев вновь вылетел в Каракалпакстан

По данным источников «Газеты.uz» сейчас в Нукусе спокойно, на улице практически нет машин. Доступ к интернету по-прежнему ограничен. Мобильная связь работает.

Ш.Мирзиёев был в столице Каракалпакстана, где произошли массовые демонстрации, в субботу и вернулся ночью.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье вновь вылетел в Нукус, свидетельствуют данные Flightradar24.

Как мы уже писали, волнения в республике произошли на фоне недовольства жителей предложенными поправками в Конституцию, предусматривавшими изменение статуса региона.

Шавкат Мирзиёев на совещании в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана заявил, что менять статьи Основного закона, касающиеся республики, не будут.

С ночи в Каракалпакстане действует чрезвычайное положение. Оно введено сроком на один месяц.