Россияне нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области
Российские бомбардировщики нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области. Пострадавших в результате обстрелов нет. Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в Telegram.
«Продолжая демонстрацию «доброй воли», российские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному», - говорится в сообщении.
Позже россияне с истребителя Су-30 нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Обстрел был осуществлен ракетой Х-31.
В результате ракета попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.
«Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.