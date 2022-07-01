Россияне нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области

Российские бомбардировщики нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области. Пострадавших в результате обстрелов нет. Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в Telegram.

«Продолжая демонстрацию «доброй воли», российские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному», - говорится в сообщении.

Позже россияне с истребителя Су-30 нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Обстрел был осуществлен ракетой Х-31.