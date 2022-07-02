В разведке Британии назвали приоритетную цель политики России в Украине
Российские власти в Херсоне заявили, что проведут референдум о присоединении области к РФ к осени 2022 года. Россия, вероятно, отдает приоритет псевдоконституционному голосованию в попытке узаконить свой контроль над регионом. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
В ведомстве предположили, что арест избранного мэра Херсона, который произошел 28 июня, является попыткой подавить сопротивление российским войскам.
«Однако на захваченных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление», - говорится в сообщении.
В британской разведке заявили, что приоритетной целью политики России является поиск конституционного решения для захвата.
"Вполне вероятно, что она будет готова подтасовать результаты голосования, чтобы добиться приемлемого результата", - говорится в сообщении.