В разведке Британии назвали приоритетную цель политики России в Украине

Российские власти в Херсоне заявили, что проведут референдум о присоединении области к РФ к осени 2022 года. Россия, вероятно, отдает приоритет псевдоконституционному голосованию в попытке узаконить свой контроль над регионом. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве предположили, что арест избранного мэра Херсона, который произошел 28 июня, является попыткой подавить сопротивление российским войскам.

«Однако на захваченных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление», - говорится в сообщении.