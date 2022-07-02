Авиаудар по Сирии был нацелен на иранские системы ПВО

Авиаудар, нанесенный по Сирии со стороны Израиля, был направлен на предотвращение попытки Ирана доставить в Сирию «меняющие игру» системы противовоздушной обороны, сообщает израильский телеканал «12 канал».

Согласно информации, авиаудар был нацелен на оружие, которое было доставлено по морю, предположительно, иранскими кораблями.

В докладе говорится, что удар был нанесен на фоне "нового шага иранцев в Сирии по внедрению системы ПВО для защиты своих военных интересов".