Авиаудар по Сирии был нацелен на иранские системы ПВО
Авиаудар, нанесенный по Сирии со стороны Израиля, был направлен на предотвращение попытки Ирана доставить в Сирию «меняющие игру» системы противовоздушной обороны, сообщает израильский телеканал «12 канал».
Согласно информации, авиаудар был нацелен на оружие, которое было доставлено по морю, предположительно, иранскими кораблями.
В докладе говорится, что удар был нанесен на фоне "нового шага иранцев в Сирии по внедрению системы ПВО для защиты своих военных интересов".
По данным сирийских государственных СМИ, авиаудар уничтожил "птицефабрики" и ранил двух гражданских лиц.
Отметим, в субботу, 2 июля, израильская армия нанесла ракетный удар южнее сирийского портового города Тартус, по целям в окрестностях Аль-Хамидии. Эту информацию распространили сирийские государственные СМИ.