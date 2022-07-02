Умер российский ученый, арестованный по делу о госизмене

Ученый из Новосибирска, доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Информацию о смерти ученого также подтвердил источник «Тайги.инфо».

У Дмитрия Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы, он находился на лечении в больнице Новосибирска.

30 июня суд арестовал ученого по подозрению в государственной измене, после чего его прямо из больницы отправили в московское СИЗО «Лефортово».