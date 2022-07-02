Умер российский ученый, арестованный по делу о госизмене
Ученый из Новосибирска, доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Информацию о смерти ученого также подтвердил источник «Тайги.инфо».
У Дмитрия Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы, он находился на лечении в больнице Новосибирска.
30 июня суд арестовал ученого по подозрению в государственной измене, после чего его прямо из больницы отправили в московское СИЗО «Лефортово».
Дмитрий Колкер – заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). В 2018 году ученый ездил читать лекции в китайский город Гуйян. По предварительным данным, именно к этим материалам и возникли вопросы у правоохранителей.