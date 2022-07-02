NASA готовит полет на Луну: названы сроки

NASA планирует запустить лунную миссию Artemis 1 в конце августа – начале сентября. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на заместителя главы программы по развитию исследовательских систем Джима Фри.

Как пишет издание, агентство уже испытало ракету Space Launch System, которая совершит новый лунный полет.

Планируется, что запуск миссии Artemis 1 состоится в период между 23 августа и 6 сентября. Во время этого полета беспилотный модуль Orion совершит облет вокруг Луны, чтобы исследовать вероятное влияние полета на организм человека.