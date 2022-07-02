Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:34

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал на вчерашнем заседании турецко-туркменской межправительственной комиссии в Анкаре о транспортировке туркменского газа через трубопровод TANAP. Как сообщают турецкие СМИ, Октай подчеркнул, что на фоне глобальной нестабильности в сфере энергетики в последнее время ощутимо возросло значение связей между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном. «Благодаря этому сотрудничеству мы можем транспортировать туркменский газ в Анатолию, закачивая его в трубопровод TANAP», – подчеркнул вице-президент Турции.

Кто загнал проект в тупик? Следует напомнить, что транспортировка туркменского газа через территорию Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу – идея отнюдь не новая. Как известно, для этой цели еще в начале 2000-х годов был инициирован проект газопровода NABUCCO, идею которого активно лоббировали США и Евросоюз. Однако отсутствие договоренностей по правовому статусу Каспийского моря, а также активное противодействие со стороны России и Ирана, загнали этот проект в тупик. Азербайджан поддерживал NABUCCO, хотя и не выступал в качестве инициатора этого проекта. Официальная позиция Баку заключалась в том, что Азербайджан готов транспортировать туркменский газ через свою территорию, но решение вопроса строительства Транскаспийского газопровода должно было, по мнению официального Баку, исходить от самого Туркменистана.

Как известно, несмотря на многие трудности, проект Южного газового коридора (ЮГК) по транспортировке азербайджанского газа через Турцию в Европу был успешно реализован. Этот энергетический коридор начал работать в полном объеме в конце 2020 года с подключением трубопровода TAP к TANAP. Последовавшие затем война в Украине, санкции Запада против России, а также поиск Европой путей отказа от российского газа, повысили значение данного энергетического коридора. В настоящее время европейские страны, отказывающиеся от российского газа, относятся к Азербайджану, как к альтернативному источнику. Однако на пути к его использованию есть два основных препятствия: во-первых, у Азербайджана нет достаточных объемов, чтобы увеличить необходимые поставки газа, а, во-вторых, для увеличения пропускной способности Южного газового коридора необходимы дополнительные инвестиции. Инвестиции не проблема. Но где взять газ? Хотя возможности Азербайджана по увеличению поставок газа в Европу ограничены, на другом берегу Каспийского моря, в Туркменистане, его более чем достаточно. И вопрос в том, как доставить его в Азербайджан. В нынешних геополитических условиях строительство Транскаспийского газопровода не представляется реальным. Однако можно найти и другие варианты доставки туркменского газа в Европу. Из заявления вице-президента Турции видно, что эти варианты в настоящее время обсуждаются. Одним из них является транспортировка туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана. Такое соглашение уже существует, мало того, эта схема уже работает. Однако лица, ответственные за энергетику в Азербайджане, предпочитают об этом не говорить. В ноябре прошлого года между Азербайджаном, Туркменией и Ираном было подписано соглашение о транспортировке туркменского газа в Азербайджан через территорию Исламской Республики. Эта сделка вступила в силу в конце декабря прошлого года. Детали соглашения, а также информация о том, между какими именно компаниями оно было подписано (известно, что с азербайджанской стороны SOCAR не участвует), все еще не разглашается. Тем не менее, по словам экспертов, оно выгодно всем трем сторонам. Благодаря этому соглашению, Азербайджан может получать дешевый туркменский газ, направляя его на внутренние нужды, а газ, добываемый с Каспийского моря и из месторождения Шах-Дениз, поставлять на экспорт. Иранские источники сообщали тогда, что на основании соглашения в Азербайджан будет перекачиваться ежегодно 1,5-2 миллиарда кубометров туркменского газа. А это значит, что примерно такое количество избыточного топлива Азербайджан может экспортировать в Европу. Данное соглашение также выгодно Туркменистану, который получает возможность диверсифицировать свой газовый экспорт.