Синоптики о погоде в Баку и регионах на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода в основном будет без осадков, юго-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Об этом сообщили в воскресенье в Национальной службе гидрометеорологии.

На пляжах Апшерона юго-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23°, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 23-24°.

В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем – 30-35, в горах ночью 8-13, днем – 15-20 градусов тепла.