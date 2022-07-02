В соцсетях и некоторых СМИ распространились видео и фото с якобы залитой кровью улицей в Нукусе. На самом деле в Каракалпакстане для разгона демонстрантов использовали подкрашенную воду. Это стандартная практика, которая применяется, чтобы позже идентифицировать протестующих, пишут узбекские СМИ.

Для убедительности показывается техника, которая действительно брызжет подкрашенной жидкостью.