Залитые «кровью» улицы Нукуса оказались фейком видео
В соцсетях и некоторых СМИ распространились видео и фото с якобы залитой кровью улицей в Нукусе. На самом деле в Каракалпакстане для разгона демонстрантов использовали подкрашенную воду. Это стандартная практика, которая применяется, чтобы позже идентифицировать протестующих, пишут узбекские СМИ.
Для убедительности показывается техника, которая действительно брызжет подкрашенной жидкостью.
Официальных цифр по убитым, задержанным и пострадавшим, власти Узбекистана пока не обнародовали.
Между тем, сегодня заместитель председателя Совета Министров Каракалпакстана Абатбай Данияров призвал людей подходить к вопросу взвешенно, а не стихийно и попросил вернуться в свои дома, чтобы не допустить непоправимого.