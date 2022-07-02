В Минобороны России прокомментировали удары по Белгороду и Курску

Ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска, заявило Министерство обороны России.

«Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 мск украинской стороной был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», – заявило ведомство.

Этот ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлён против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в Министерстве обороны.