В Минобороны России прокомментировали удары по Белгороду и Курску
Ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска, заявило Министерство обороны России.
«Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 мск украинской стороной был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», – заявило ведомство.
Этот ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлён против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в Министерстве обороны.
3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО.
Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.
Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.