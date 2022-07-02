Россия потеряла в Украине почти 36 тысяч человек и больше 400 единиц авиации
За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже убиты около 35 970 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:
-личного состава – около 35 970 (+100) человек ликвидировано,
-танков – 1 584 (+2),
-боевых бронированных машин – 3 744 (+7),
-артиллерийских систем – 801 (+1),
-РСЗО – 246 (+0),
-средства ПВО – 105 (+0)
-самолетов – 217 (+0),
-вертолетов – 187 (+1),
-БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
-крылатые ракеты – 144 (+0),
-корабли / катера – 15 (+0),
-автомобильной техники и автоцистерн – 2 618 (+4),
-специальная техника – 64 (+3).
По данным Генштаба, наибольшие потери армия РФ понесла на Краматорском и Бахмутском направлениях.