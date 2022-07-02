Россия потеряла в Украине почти 36 тысяч человек и больше 400 единиц авиации

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже убиты около 35 970 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

-личного состава – около 35 970 (+100) человек ликвидировано,

-танков – 1 584 (+2),

-боевых бронированных машин – 3 744 (+7),

-артиллерийских систем – 801 (+1),

-РСЗО – 246 (+0),

-средства ПВО – 105 (+0)

-самолетов – 217 (+0),

-вертолетов – 187 (+1),

-БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),

-крылатые ракеты – 144 (+0),

-корабли / катера – 15 (+0),

-автомобильной техники и автоцистерн – 2 618 (+4),

-специальная техника – 64 (+3).

По данным Генштаба, наибольшие потери армия РФ понесла на Краматорском и Бахмутском направлениях.