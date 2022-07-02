Шойгу доложил Путину об «освобождении» «ЛНР»
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об «освобождении» «ЛНР». Об этом сообщает Минобороны РФ.
Шойгу доложил Путину, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями «Народной милиции ЛНР» установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Общая площадь «освобожденных» за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.