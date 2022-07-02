У Зеленского детально описали, каким может быть освобождение Херсона

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, каким образом Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированный Херсон. Об этом он рассказал в эфире у Марка Фейгина.

Арестович убежден, что россияне не сумеют удержать город, у них там есть два пути отступления – через Антоновский мост и дамбу в районе Новой Каховки.

"Чисто логически там все понятно. Однажды "пушной зверек" подберется к Херсону с обеих сторон, с юга и с севера где-нибудь… И будет создана ситуация, когда "зайчики побегут" через всего две "ниточки", которые там есть: Новокаховскую дамбу и Антоновский мост. А кто его знает, это же замысел командования. Есть вариант грохнуть эти переправы, не дать переправиться и добить всех, кто остался на правом берегу. Есть вариант дать выйти и зайти "на плечах". Это посложнее, но есть разные приемы и способы. В любом случае, город будет освобожден, в этом можно не сомневаться абсолютно", - отметил он.