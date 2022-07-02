Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал власти России из-за обмена пленными между Украиной и РФ, в результате которого на свободе оказались десятки защитников Мариуполя.

Во время своего недавнего прямого эфира Гиркин заявил, что украинские военные будут драться до конца с полной уверенностью на обмен. Отдельно его возмутило, что российская сторона кормит и лечит украинских пленных.