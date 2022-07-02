Стрелков: Это позор и показатель расхлябанности государства видео
Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал власти России из-за обмена пленными между Украиной и РФ, в результате которого на свободе оказались десятки защитников Мариуполя.
Во время своего недавнего прямого эфира Гиркин заявил, что украинские военные будут драться до конца с полной уверенностью на обмен. Отдельно его возмутило, что российская сторона кормит и лечит украинских пленных.
"Это позор. Если власть говорит, что не будем брать в плен нацистов, или наоборот будем брать в плен, но не будем менять, то это надо выполнять... Во-первых, это позор, а во-вторых – показатель расхлябанности самого государства, нашей государственной власти, которая не понимает, что вступила в войну, большую тяжелую, длительную, кровавую. И в этой войне нужна консолидация, очищение этой власти от слабых элементов, пораженцев и тех людей, которые в решающий момент могут предать или сбежать", - заявил он.