США обвинили в планах создания аналога НАТО в Азии
Соглашение между Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией об укреплении военного сотрудничества было подвергнуто критике со стороны КНДР. В Пхеньяне это соглашение назвали частью плана США по созданию в регионе военного союза, подобного НАТО. Об этом, как пишет «Московский комсомолец», заявил представитель северокорейского Министерства иностранных дел, отвечая на заданный ЦТАК вопрос, сообщило государственное информационное агентство в воскресенье.
«В период недавнего саммита НАТО правители США, Японии и Южной Кореи в антиреспубликанском сговоре противоборства необдуманно придрались к пользованию нашими справедливыми правами на самозащиту и обсудили весьма опасные совместные военные ответные меры, нацеленные на нас, включая трехсторонние совместные военные учения, - цитирует ЦТАК ответ представителя МИД Корейской Народно-демократической Республики. – А также США и их сателлиты зафиксировали и в новой «стратегической концепции», принятой в саммите НАТО, враждебную фразу, придирающуюся к нашим самозащитным мерам по укреплению обороноспособности».
«По данному саммиту НАТО стало более ясным, – продолжал северокорейский дипломат, – то, что США пытаются разом сдержать и окружить Россию и Китай путем осуществления «военизации» Европы и «превращения Азиатско-Тихоокеанского региона в регион НАТО», и считают трехсторонний военный союз США – Япония – Южная Корея важным средством для их осуществления. Из-за безрассудных военных происков США и их сателлитов сложилась опасная ситуация, чреватая одновременным возникновением ядерной войны в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это привело глобальный мир и безопасность к самому серьезному кризису после окончания холодной войны. Действительность ясно показывает, что истинная цель втягивания США в версию «угрозы со стороны Северной Кореи» заключается в том, чтобы создать повод для установления гегемонии не только в АТР, включая Корейский полуостров, но и во всем мире».
«Сложившаяся ситуация подчеркивает актуальность укрепления государственной обороноспособности для активного реагирования на тенденцию к резкому ухудшению обстановки на Корейском полуострове и обеспечения международной безопасности», - добавил северокорейский чиновник.