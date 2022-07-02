США обвинили в планах создания аналога НАТО в Азии

Соглашение между Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией об укреплении военного сотрудничества было подвергнуто критике со стороны КНДР. В Пхеньяне это соглашение назвали частью плана США по созданию в регионе военного союза, подобного НАТО. Об этом, как пишет «Московский комсомолец», заявил представитель северокорейского Министерства иностранных дел, отвечая на заданный ЦТАК вопрос, сообщило государственное информационное агентство в воскресенье.

«В период недавнего саммита НАТО правители США, Японии и Южной Кореи в антиреспубликанском сговоре противоборства необдуманно придрались к пользованию нашими справедливыми правами на самозащиту и обсудили весьма опасные совместные военные ответные меры, нацеленные на нас, включая трехсторонние совместные военные учения, - цитирует ЦТАК ответ представителя МИД Корейской Народно-демократической Республики. – А также США и их сателлиты зафиксировали и в новой «стратегической концепции», принятой в саммите НАТО, враждебную фразу, придирающуюся к нашим самозащитным мерам по укреплению обороноспособности».