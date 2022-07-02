Песков посоветовал Западу укреплять моральный облик, а не оценивать фото Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал западным политикам укреплять свой моральный облик вместо того, чтобы бурно обсуждать фотографии российского лидера Владимира Путина. Таким образом он прокомментировал журналисту Павлу Зарубину разговор между участниками саммита G7, который начался с предложения за столом снять пиджаки, а закончился обсуждением публиковавшихся несколько лет назад фотографий Путина с голым торсом.

«Надо как-то укреплять свой моральный облик», - сказал представитель Кремля в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Говоря о том, были ли у него в свое время сомнения о том, публиковать ли знаменитые снимки с отдыха российского президента, которые сейчас будоражат западную общественность, Песков подчеркнул: «Для нас же главное не кого они взбудоражили за границей, для нас главное, что они понравились внутри страны». «А кого они там будоражат и кто потом там начинает заниматься, уже по Фрейду, разглагольствованиями, ну это, наверное, их беда», - добавил он, порекомендовав заняться собой.