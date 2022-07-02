Кремль: Запад пока делает ставку на продолжение войны

Запад в настоящий момент делает ставку на продолжение войны, Вашингтон не позволяет Киеву ни думать, ни говорить о мире. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц перестали звонить российскому лидеру.