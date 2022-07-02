Москва: В случае продолжения им не поздоровится видео
Россия пока воздерживается от ответа на действия Украины, но внимательно следит за ситуацией. Украине «не поздоровится», если провокации продолжатся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», - отметила Захарова.
Серия взрывов разбудила белгородцев сегодня ночью. По данным Минобороны, ВСУ нанесли преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода. Погибли четыре человека.