Россия пока воздерживается от ответа на действия Украины, но внимательно следит за ситуацией. Украине «не поздоровится», если провокации продолжатся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», - отметила Захарова.