Кремль: Киеву предстоит согласиться на все условия России и сесть за стол переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил, что Киеву придется понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров.

«Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров – ред.). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», - пояснил Песков.