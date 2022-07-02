Словакия передаст Украине истребители и танки

Словакия готова помочь Украине истребителями, а также танками. Об этом пишет СТ24.

Отметим, что в июне Словакия попросила Чешскую Республику помочь ей защитить воздушное пространство, пока она не получит истребители F-16, которые должны заменить Миг-29.

По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, его страна нуждается в помощи чешских бойцов в течение около года.

Тем временем его страна передаст Украине Миг-29 российского производства. По словам премьера, Украина также получит танки, однако он не может об этом говорить подробно, поскольку "даже Украина попросила нас не указывать на это оборудование".