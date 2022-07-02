Экс-чиновник и водитель такси торговали должностями в Минобороны, Госкомтаможне и Минюсте haqqin.az из зала суда
Ниязи Алиев, бывший заместитель начальника Сураханского районного управления социального обеспечения, выманивавший у людей деньги за мнимое трудоустройство, был осужден за мошенничество.
Главной жертвой уголовного дела, по которому проходили восемь потерпевших, был майор запаса Адалят Рагимов, который дал Ниязи Алиеву 120 тысяч долларов, чтобы получить должность замглавы Исполнительной власти Сураханского района. В результате, на эту должность Рагимова так и не назначили, а деньги пропали.
Начал карьеру в МНБ и закончил как мошенник
В 1992 году Ниязи Алиев работал в финансовом управлении Министерства национальной безопасности (МНБ), затем в Погранвойсках, с 2005 года – в Государственной пограничной службе, позже трудился заместителем начальника Сабаильского и Сураханского районных отделов Министерства труда и социальной защиты населения. Последним местом работы Алиева было бюро занятости Хатаинского района, из которого он уволился по собственному желанию в 2018 году.
Примечательно, что на скамье подсудимых 61-летний Ниязи Алиев находился вместе с 31-летним жителем Баку, штатным водителем компании «Bolt» Вюсалом Мамедовым.
Что же объединяло в мошеннической схеме бывшего госчиновника и простого водителя такси?
При изучении материалов уголовного дела найти ответ на этот вопрос оказалось очень непросто, поскольку оба не скупились на обвинения в адрес друг друга.
В результате, суд не стал разбираться в перипетиях их мошеннических взаимоотношений и признал виновными обоих.
Как в Министерстве обороны взятки «решают вопросы»
В обвинительном заключении сказано, что Алиев и Мамедов представлялись родственниками высокопоставленных чиновников, а также лицами, имеющими «широкие связи» в различных госструктурах. Одного из пострадавших им удалось убедить, что срочную службу он будет проходить в военной полиции Министерства обороны. Другого убедили, что за определенную плату его повысят в звании. Еще один пострадавший заплатил «великим комбинаторам» за возможность проходить воинскую службу поближе к дому.
Но самой крупной «добычей» мошенников стал Адалят Рагимов, который заплатил 120.000 долларов за должность замглавы Исполнительной власти Сураханского района.
В своих показаниях Ниязи Алиев рассказал, что с Вюсалом Мамедовым случайно познакомился в 2019 году. По словам подсудимого, сев в заказанное такси, он увидел свисающую с сиденья военную форму и спросил у водителя, кому она принадлежит. Тот рассказал, что работает начальником финансовой службы в одной из воинских частей Министерства обороны в Балакенском районе, но в данный момент он в отпуске и решил подработать таксистом.
Алиев сразу поверил Мамедову и решил установить с ним «деловые отношения».
Какое отношение к делу имеет водитель Наджмеддина Садыхова?
«Вюсал меня заинтересовал, тем более, я сам раньше работал в различных военных организациях, - рассказал на суде Алиев. – Он сообщил, что носит погоны старшего лейтенанта, но скоро получит звание капитана и будет работать в Генштабе Министерства обороны. При этом Вюсал уточнил, что является родственником личного водителя главы Службы безопасности Наджмеддина Садыхова. И добавил, что, даже несмотря на родственные связи, ему пришлось заплатить 10.000 манатов, чтобы получить работу в Генштабе».
Рассказ таксиста так впечатлил Алиева, что он сразу попросил Вюсала найти работу для его сына, только что окончившего университет. На что таксист ответил, что за 18.000 манатов может устроить сына Алиева либо в финансовое управление Минобороны, либо в Государственный таможенный комитет. Кроме того, за эту же сумму Алиева-младшего можно было устроить нотариусом в Министерство юстиции.
Алиев согласился и заплатил таксисту 18.000 манатов. Позже Вюсал Мамедов даже привез ему для сына форму таможенника.
Как обманули Рагимова, метившего на пост замглавы исполнительной власти
Алиев рассказал, что через некоторое время встретил на свадьбе своего родственника Рахиба Рагимова и рассказал ему о встрече с таксистом Мамедовым. Выслушав Алиева, родственник попросил его похлопотать насчет должности для своего двоюродного брата, Адалята Рагимова.
Через некоторое время Алиев связался с Мамедовым и поинтересовался, как продвигаются дела с трудоустройством его сына. Тот попросил подождать, ссылаясь на ряд причин, в том числе, на пандемию.
Примерно в сентябре 2020 года Мамедов позвонил и сообщил, что набор в штат Государственного таможенного комитета начался. Сын Ниязи Алиева, Тогрул, прошел медицинское обследование, после чего был приглашен на сдачу экзамена, который провалил.
Запутанные истории: кто кого больше обманул?
«И тогда я понял, что Вюсал нас обманул, - рассказал на суде Алиев. – Я начал искать способ «провести» сына через экзамен, а потом вспомнил, что Адалят Рагимов тоже работал в таможенном комитете. Я позвонил ему, мы поговорили, однако цена, которую он запросил за свою услугу, меня не устроила. Тогда я потребовал от Вюсала вернуть 18.000 манатов, но тот отказался. Позже Адалят позвал меня с сыном и сказал, что Вюсал «кинул» его так же.
Полученные деньги Вюсал так и не вернул. А в октябре 2020 года он позвонил Алиеву и сообщил, что его брат погиб в Отечественной войне.
«Мы пошли к нему домой, чтобы выразить соболезнования, но оказалось, что он врет, - рассказал Алиев. – Отец Вюсала сказал мне, что его сын заплатил кучу долгов и стал банкротом. В декабре 2020 года Адалят позвонил мне и попросил спуститься, чтобы поговорить с друзьями, которые «разбираются в ситуации». Когда я сел в машину Адалята, то увидел Вюсала…»
«Разборка» в Сумгаите: к разговору подключились спортсмены-ваххабиты
По словам Алиева, все трое отправились в Сумгаит, где сели в кафе. Вскоре к ним подошли трое мужчин, один из них нанес Вюсалу удар кулаком и спросил, где деньги. В ответ Мамедов показал пальцем на Алиева.
«Эти люди были ваххабитами, - сказал обвиняемый. - Они попытались запугать меня, обвинить в чем-то, но ничего не добились и ушли. После чего мне стало понятно: Адалят хочет, чтобы 18.000 манатов, который не вернул Вюсал, вернул я».
В феврале 2021 года, на основании жалобы Вюсала Мамедова и Адалята Рагимова, Ниязи Алиев был вызван в Наримановский районный отдел полиции, где его обвинили в присвоении 120.000 долларов при посредничестве Вюсала Мамедова. Алиев эти обвинения отверг.
Водитель генерала Аяза Гасанова
В свою очередь, подсудимый Вюсал Мамедов сообщил в показаниях, что в 2013-2016 годах работал в Министерстве обороны в звании сержанта и служил водителем у нескольких генералов. В частности, он был шофером генерал-лейтенанта Аяза Гасанова, бывшего начальника Оперативного управления Генштаба. (Аяз Гасанов, считавшийся одним из кадров Наджмеддина Садыхова, был снят со своего поста и уволен из армии после завершения 44-дневной войны – ред.).
Мамедов утверждает, что Ниязи Алиев, с которым он познакомился за рулем такси, назвался высокопоставленным лицом, полковником в отставке с обширными связями. Именно Алиев, по словам Мамедова, поручил ему позже брать деньги у обманутых людей.
«Ниязи велел мне представиться Адаляту Рагимову капитаном запаса, - заявил обвиняемый в суде. – Рагимова я впервые увидел в марте 2020 года в Баладжарах. Он передал мне для Ниязи 30.000 манатов. Из этих денег я забрал себе только семь тысяч. Позже Ниязи поручил мне нигде не упоминать его имя, поэтому я молчал на следствии».
По свидетельству Мамедова, большую часть полученных денег Ниязи Алиев ссужал под проценты, а какую-то часть вложил в электронную биржу «Форекс».
«Я не смог вернуть 7 тысяч манатов Ниязи, потому что потратил их, - признался на суде обвиняемый. – И попросил его дать мне отсрочку. Но после того, как Адалят подал заявление в полицию, стало известно, что Ниязи обманом выманил у него 120 тысяч долларов. Ниязи даже пришел ко мне домой и сказал моим родителям, что я его «развел» на деньги. Я сказал отцу, что все это ложь и что Ниязи хочет заманить меня в ловушку. Он пожаловался на меня в полицию, чтобы меня обвинили в преступлении. Однако заявления, написанные им, так и не были подтверждены».
Судья признал обоих подсудимых виновными. Согласно приговору, Ниязи Алиев был приговорен к восьми, а Вюсал Мамедов к – четырем с половиной годам лишения свободы.