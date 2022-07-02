Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:36

Ниязи Алиев, бывший заместитель начальника Сураханского районного управления социального обеспечения, выманивавший у людей деньги за мнимое трудоустройство, был осужден за мошенничество. Главной жертвой уголовного дела, по которому проходили восемь потерпевших, был майор запаса Адалят Рагимов, который дал Ниязи Алиеву 120 тысяч долларов, чтобы получить должность замглавы Исполнительной власти Сураханского района. В результате, на эту должность Рагимова так и не назначили, а деньги пропали.

Начал карьеру в МНБ и закончил как мошенник В 1992 году Ниязи Алиев работал в финансовом управлении Министерства национальной безопасности (МНБ), затем в Погранвойсках, с 2005 года – в Государственной пограничной службе, позже трудился заместителем начальника Сабаильского и Сураханского районных отделов Министерства труда и социальной защиты населения. Последним местом работы Алиева было бюро занятости Хатаинского района, из которого он уволился по собственному желанию в 2018 году. Примечательно, что на скамье подсудимых 61-летний Ниязи Алиев находился вместе с 31-летним жителем Баку, штатным водителем компании «Bolt» Вюсалом Мамедовым. Что же объединяло в мошеннической схеме бывшего госчиновника и простого водителя такси? При изучении материалов уголовного дела найти ответ на этот вопрос оказалось очень непросто, поскольку оба не скупились на обвинения в адрес друг друга. В результате, суд не стал разбираться в перипетиях их мошеннических взаимоотношений и признал виновными обоих. Как в Министерстве обороны взятки «решают вопросы» В обвинительном заключении сказано, что Алиев и Мамедов представлялись родственниками высокопоставленных чиновников, а также лицами, имеющими «широкие связи» в различных госструктурах. Одного из пострадавших им удалось убедить, что срочную службу он будет проходить в военной полиции Министерства обороны. Другого убедили, что за определенную плату его повысят в звании. Еще один пострадавший заплатил «великим комбинаторам» за возможность проходить воинскую службу поближе к дому. Но самой крупной «добычей» мошенников стал Адалят Рагимов, который заплатил 120.000 долларов за должность замглавы Исполнительной власти Сураханского района.

В своих показаниях Ниязи Алиев рассказал, что с Вюсалом Мамедовым случайно познакомился в 2019 году. По словам подсудимого, сев в заказанное такси, он увидел свисающую с сиденья военную форму и спросил у водителя, кому она принадлежит. Тот рассказал, что работает начальником финансовой службы в одной из воинских частей Министерства обороны в Балакенском районе, но в данный момент он в отпуске и решил подработать таксистом. Алиев сразу поверил Мамедову и решил установить с ним «деловые отношения». Какое отношение к делу имеет водитель Наджмеддина Садыхова? «Вюсал меня заинтересовал, тем более, я сам раньше работал в различных военных организациях, - рассказал на суде Алиев. – Он сообщил, что носит погоны старшего лейтенанта, но скоро получит звание капитана и будет работать в Генштабе Министерства обороны. При этом Вюсал уточнил, что является родственником личного водителя главы Службы безопасности Наджмеддина Садыхова. И добавил, что, даже несмотря на родственные связи, ему пришлось заплатить 10.000 манатов, чтобы получить работу в Генштабе». Рассказ таксиста так впечатлил Алиева, что он сразу попросил Вюсала найти работу для его сына, только что окончившего университет. На что таксист ответил, что за 18.000 манатов может устроить сына Алиева либо в финансовое управление Минобороны, либо в Государственный таможенный комитет. Кроме того, за эту же сумму Алиева-младшего можно было устроить нотариусом в Министерство юстиции. Алиев согласился и заплатил таксисту 18.000 манатов. Позже Вюсал Мамедов даже привез ему для сына форму таможенника. Как обманули Рагимова, метившего на пост замглавы исполнительной власти Алиев рассказал, что через некоторое время встретил на свадьбе своего родственника Рахиба Рагимова и рассказал ему о встрече с таксистом Мамедовым. Выслушав Алиева, родственник попросил его похлопотать насчет должности для своего двоюродного брата, Адалята Рагимова. Через некоторое время Алиев связался с Мамедовым и поинтересовался, как продвигаются дела с трудоустройством его сына. Тот попросил подождать, ссылаясь на ряд причин, в том числе, на пандемию.