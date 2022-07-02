Обстановка в Каракалпакстане стабилизировалась. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В столице республики Нукусе проходили протесты из-за предложенных поправок в конституцию страны, которые отменяют автономный статус региона.

По данным пресс-службы, 3 июля Мирзиёев во второй раз за сутки прибыл в Нукус. Президент провел совещание с участием всех глав областей (хокимов) Каракалпакстана для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка.