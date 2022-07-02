В Турции задержали российское судно с украинским зерном

В Турции задержали российское грузовое судно, которое перевозило украинское зерно. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. Его слова приводит агентство Reuters.

"У нас есть полное сотрудничество. Судно стоит прямо перед входом в порт. Завтра состоится совещание во время которого решат дальнейшую судьбу судна. Наш запрос передан и мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут всех к ответственности, кто причастен к этому", - заявил посол.

Накануне Боднар сообщил в своем Facebook, что Украина попросила Турцию задержать судно «Жибек Жолы» с зерном, которое вышло под российским флагом из порта Бердянск. Дипломат заявил, что попросил турецкую сторону «принять чрезвычайные меры». В письме офиса генпрокурора Украины в Минюст Турции, оказавшемся в распоряжении Reuters, говорилось, что российское судно причастно к нелегальному экспорту украинского зерна в турецкий город Карасу. При этом ведомство сообщило о 7 тыс. т груза на «Жибек Жолы». Офис генпрокурора попросил турецкую сторону провести досмотр этого судна, изъять образцы зерна для экспертизы и потребовать информацию о его местонахождении.