В США отменено более 5 тысяч авиарейсов

Накануне Дня независимости США, который отмечается 4 июля и является для сотен тысяч американцев поводом совершить путешествие по стране, туристы столкнулись с массовыми отменами авиарейсов. За последние дни в США было отменено более 5 тыс. рейсов, что вызвано целым рядом негативных факторов – от технических неполадок и сбоев ПО до нехватки персонала и тропического шторма у побережья Южной Каролины. Многие американские аэропорты переполнены пассажирами, ожидающими компенсационных рейсов или возможностей добраться до пунктов назначения новыми рейсами. Только в ночь на воскресенье по всей стране было отменено более 600 рейсов, пишет The New York Times.

Самая напряженная ситуация сложилась в нью-йоркских аэропортах им. Джона Кеннеди и «Ньюарк Либерти», а также в аэропорту Далласа (штат Техас). Крупнейшие американские авиаперевозчики винят в задержках и отменах плохую погоду и сбои в работе диспетчерского ПО, пытаясь перенаправить пассажиров на другие даты без дополнительных сборов и комиссий. В одном случае, по данным СМИ, на рейсе Delta из Мичигана в Миннесоту произошел овербукинг, и авиакомпания предложила по $10 тыс. тем, кто откажется от своего места на данном рейсе. По свидетельствам очевидцев, компании нужно было освободить восемь мест, на предложение откликнулись четыре или пять человек. Руководство Delta уже извинилось за массовые отмены и задержки рейсов. Гендиректор компании Эд Бастиан написал в корпоративном блоге, что «мы потратили многие годы на то, чтобы стать лидером индустрии, поэтому такое количество сбоев, задержек и неопределенных ситуаций является неприемлемым для нас».