Каждый месяц на армию Украины тратится $4,4 млрд

Бюджет Украины сильно изменился после начала войны, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, до вооруженного конфликта на содержание армии Киев ежегодно тратил около $5,3 млрд. Теперь на эти цели уходят $4,4 млрд, но уже ежемесячно.

«Если у нас на содержание армии (до войны – ред.) уходило около 156 млрд гривен ($5,3 млрд), это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 млрд ($4,4 млрд) – это ежемесячная сумма», - сказал Шмыгаль в интервью изданию LB.ua.

По его словам, сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, на срочное восстановление инфраструктуры и внутреннюю миграцию.