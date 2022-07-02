Сборная Азербайджана победила на Кубке Европы по дзюдо в Румынии
В румынском городе Клуж-Напока завершился Кубок Европы по дзюдо.
В заключительный день соревнований азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев в весовой категории до 90 кг завоевал золотую медаль.
Вчера на высшую ступень пьедестала почета поднялись Назир Талыбов (60 кг) и Тельман Велиев (73 кг). Бронза в активе Рашада Йелкиева (60 кг), Руслана Пашаева (66 кг) и Наримана Мирзоева (73 кг).
Таким образом, сборная Азербайджана завоевала в Румынии шесть медалей – три золота и три бронзы. В общекомандном зачете наша команда заняла 1-е место среди 32 стран.