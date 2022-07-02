Россияне накапливают силы в Херсоне и области

Россияне скопились в центре Херсона и в селе Верхний Рогачик на Херсонщине. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Сообщают, что в Верхний Рогачик зашло большое количество российской техники. Орки поселились в центре – в здании полиции, суда и многих других домах. Местные жители очень напуганы. ... Также россияне скопились и в центре Херсона – проспект Ушакова и в районе улиц Театральной и Пилипа Орлика. Обыскивают выборочно прохожих", - сообщил он.

По словам Братчука, это сигнализирует о том, что российские войска "боятся и готовятся к наступлению ВСУ".