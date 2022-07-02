Турнир претендентов: Раджабов сыграл с Каруаной, Непомнящий выиграл турнир обновлено 19:34
Ян Непомнящий стал победителем турнира претендентов в Мадриде.
Сегодня он сыграл вничью с Раппортом и гарантировал себе 1-е место за тур до финиша.
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Партия Теймура Раджабов и Фабиано Каруаны завершилась вничью на 31-м ходу.
У обоих теперь по 6,5 очка. Столько же очков имеют Накамура и Дин, но их партии 13-го тура еще продолжаются.
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В Мадриде проходит предпоследний 13-й тур турнира претендентов на шахматную корону. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов играет сегодня белыми фигурами с американцем Фабиано Каруаной.
После 12 туров у Раджабова 6 очков, и он делит 4-5-е места именно с Каруаной. В 11-м туре Теймур обыграл китайца Дин Лижэня. На счету азербайджанского гроссмейстера две победы и два поражения при восьми ничьих. Одно из двух поражений наш шахматист потерпел как раз от Каруаны. Они встречались в 7-м туре.
Сегодня Теймур старается взять реванш и продолжить борьбу за 2-е место, которое при определенных обстоятельствах может позволить принять участие в чемпионском матче. Дело в том, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен говорил, что может отказаться от защиты титула.
Нынешний турнир претендентов почти наверняка выиграет россиянин Ян Непомнящий, который потерпел от норвежца разгромное поражение в последнем матче за корону. Карлсен может отказаться от игры с российским шахматистом не только из-за отсутствия интереса, но еще и по политическим причинам. Впрочем, по мнению того же Теймура Раджабова и ряда других шахматистов, Карлсен, несмотря на все эти разговоры, выйдет на матч.
В любом случае 2-е место на таком турнире станет для Теймура огромным достижением, особенно учитывая то, что его перед началом соревнования многие видели среди аутсайдеров.
Сегодня также играют: Ян Непомнящий (Россия) – Рихард Раппорт (Венгрия), Хикару Накамура (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Франция) – Дин Лижэнь (Китай).
Турнирное положение после 12-го тура:
1.Непомнящий – 8,5 очка; 2-3.Накамура, Дин – по 6,5 очка; 4-5.Раджабов, Каруана – по 6 очков; 6-7.Раппорт, Дуда – по 5 очков; 8.Фируджа – 4,5 очка.
Соревнование проходит в два круга. Контроль времени – 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд начиная с 61-го хода.