Отдел спорта 19:34

Ян Непомнящий стал победителем турнира претендентов в Мадриде. Сегодня он сыграл вничью с Раппортом и гарантировал себе 1-е место за тур до финиша. * * * Партия Теймура Раджабов и Фабиано Каруаны завершилась вничью на 31-м ходу. У обоих теперь по 6,5 очка. Столько же очков имеют Накамура и Дин, но их партии 13-го тура еще продолжаются. * * * В Мадриде проходит предпоследний 13-й тур турнира претендентов на шахматную корону. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов играет сегодня белыми фигурами с американцем Фабиано Каруаной.

После 12 туров у Раджабова 6 очков, и он делит 4-5-е места именно с Каруаной. В 11-м туре Теймур обыграл китайца Дин Лижэня. На счету азербайджанского гроссмейстера две победы и два поражения при восьми ничьих. Одно из двух поражений наш шахматист потерпел как раз от Каруаны. Они встречались в 7-м туре. Сегодня Теймур старается взять реванш и продолжить борьбу за 2-е место, которое при определенных обстоятельствах может позволить принять участие в чемпионском матче. Дело в том, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен говорил, что может отказаться от защиты титула. Нынешний турнир претендентов почти наверняка выиграет россиянин Ян Непомнящий, который потерпел от норвежца разгромное поражение в последнем матче за корону. Карлсен может отказаться от игры с российским шахматистом не только из-за отсутствия интереса, но еще и по политическим причинам. Впрочем, по мнению того же Теймура Раджабова и ряда других шахматистов, Карлсен, несмотря на все эти разговоры, выйдет на матч. В любом случае 2-е место на таком турнире станет для Теймура огромным достижением, особенно учитывая то, что его перед началом соревнования многие видели среди аутсайдеров.